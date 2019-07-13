Крупную партию спиртосодержащей жидкости изъяли в Барановичах

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП и УИМ Барановичского ГОВД во время оперативно-разыскных мероприятий изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
При осмотре автомобиля на стоянке по улице Парковой обнаружено и изъято 1880 л (376 пластмассовых емкостей объемом 5 л каждая). Гражданин 1990 года рождения свою машину использовал вместо склада. Окна микроавтобуса были завешены темными шторками, а в багажном отделении хранились коробки с емкостями. По необходимости владелец приходил и брал нужное количество спирта.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП. Спиртосодержащая жидкость на общую сумму Br31 960 изъята.-0-
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