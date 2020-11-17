Крупную партию спорттоваров пытались незаконно ввезти в Беларусь

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС крупной партии товаров для спорта известных австрийских, французских, итальянских и немецких производителей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль DAF ехал из Литвы транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке транспортного средства, прибывшего в пункт пропуска "Каменный Лог", находилось более 7 тыс. единиц спортивных товаров: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и иной спортивной экипировки. Общий вес товаров составил 10,5 т.

"Водитель большегруза представил таможенникам документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара. Установлено, что заявленная стоимость занижена в семь раз, что, соответственно, существенно сказалось бы на уменьшении суммы подлежащих к уплате таможенных платежей", - отметили в ГТК.

Оценочная стоимость спортивных товаров по факту составила более Br830 тыс.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 (предоставление таможенному органу недостоверных сведений) КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров.-0-