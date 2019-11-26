Крупную сумму валюты пытались вывезти через белорусскую границу без декларирования

26 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более $33 тыс. пытались вывезти через белорусскую границу без декларирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Инцидент произошел в автодорожном пункте пропуска "Урбаны". При проведении контроля витебские таможенники обнаружили в легковом автомобиле Tоyota более $30 тыс., 3,5 тыс. российских рублей и около 40 злотых, что в общем эквиваленте составило $33,2 тыс. "Деньги были спрятаны по частям в разных местах: в машине, личном багаже и при себе у пассажира. Физические лица, пересекающие границу на авто, отказались от декларирования товаров, а после обнаружения сокрытой валюты не смогли объяснить свои действия", - отметили в таможне.

Вся незадекларированная сумма денег изъята. По данному факту Витебской таможней проведена проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета по Витебской области для принятия решения о наличии в действиях граждан состава преступления.-0-