Крупный наркоторговец из Полоцка задержан во время перевозки мефедрона

1 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники задержали жителя Полоцка с крупной партией наркотиков. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

По оперативным данным, 30-летний житель Полоцка несколько месяцев работал наркокурьером в интернет-магазине по распространению психотропов. За это время он успел подняться по "криминальной лестнице" от курьера до крупного оптовика.

Во время перевозки одной из партий мужчина был задержан. При себе и в гараже подозреваемый хранил более 0,5 кг мефедрона. Наркотики предназначались для фасовки и продажи мелким сбытчикам. Один из них также был задержан.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-