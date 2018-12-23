Купюру "Банка приколов" принесли в обменник Лоева

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лоева принесла в банк для обмена купюру "Банка приколов", сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент случился 22 декабря утром. Сотрудник Белагропромбанка рассказал, что в кассе попытались обменять ненастоящие деньги. Женщина предъявила для обмена четыре банкноты по 1000 российских рублей каждая, на одной из которых имелась надпись "Билет банка приколов 1000 дублей не является платежным средством".

Клиентка удивилась, как такое может быть. Во время разбирательства выяснилось, что ее мужу, который работает в России, перед праздниками выплатили зарплату. Мужчина разменял купюру достоинством 5000 российских рублей на более мелкие, не подозревая подвоха. Когда супруг вернулся с заработков, лоевчанка взяла банкноты, чтобы обменять.

"Милиция настоятельно рекомендует быть предельно внимательными при совершении валютно-обменных операций и напоминает, что продажа и покупка валюты осуществляется только кредитно-финансовыми организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, предоставляющее право на осуществление валютно-обменных операций", - отметили в УВД.-0-