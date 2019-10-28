Курьер обворовал интернет-магазин в Минске

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники задержали мужчину, который причастен к краже из офисного помещения интернет-магазина, где работал курьером. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

О том, что во входной двери офисного помещения высверлен замок, на линию 102 сообщили работники магазина. Из помещения были похищены 9 мобильных телефонов и деньги - Br32 тыс. и $3500.

Правоохранители установили, что к хищению причастен ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 31-летний житель столицы. "Ночью, когда никого не было на месте, он проник в магазин и вынес имущество. День хищения был выбран не случайно: накануне мужчина совестно с другим курьером отвезли на хранение в офис крупную сумму денег, вырученную от продажи телефонов", - рассказала сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Чтобы направить оперативников по ложному следу, мужчина оставил записку, согласно которой можно было сделать вывод, что к хищению могут быть причастны конкуренты магазина. Мобильные телефоны и некоторую сумму денег у фигуранта удалось изъять. Часть денежных средств мужчина передал своей сестре для погашения кредита.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям минчанина будет дана правовая оценка.-0-