Лабораторию по расфасовке контрафактных стероидов обнаружили в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория по расфасовке стероидов выявлена в Минске, сотрудники подразделений наркоконтроля МВД и ГУВД Мингорисполкома пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной продажей сильнодействующих веществ. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Задержаны двое неработающих минчан и житель Жлобина. При обыске арендуемой одним из них минской квартиры обнаружено оборудование для фасовки и упаковки, упаковочные материалы, инструкции-вкладыши, наклейки, а также подготовленные почтовые отправления с сильнодействующими веществами. "Из незаконного оборота изъята крупная партия подготовленных к продаже препаратов, в том числе жидкости для инъекций и более 500 таблеток, содержащие сильнодействующие вещества", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Фото из Telegram-канала МВД

Запрещенные стероиды товарищи заказывали через интернет в Китае. Расфасованные препараты предназначались для продажи в России, а также потребителям из Беларуси и стран Евросоюза. Стероиды распространялись под видом легально изготовленной и упакованной в заводских условиях продукции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности группы. Мужчинам предъявлено обвинение по ст.333 УК (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ). Все трое находятся под стражей.

По изъятым веществам назначены экспертные исследования. По части из них уже получены заключения, подтверждающие, что изъятый товар является запрещенным сильнодействующим веществом.

При расследовании уголовного дела правоохранители выяснили: основными покупателями являются спортсмены-бодибилдеры. Следователи просят их быть более бдительными при приобретении и потреблении подобной продукции.-0-