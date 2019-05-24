Латвийские пограничники задержали брестчанина с поддельным водительским удостоверением

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста попался с поддельным водительским удостоверением на границе с Латвией, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В Латвию 44-летний брестчанин въехал через Россию. На обратном пути в Беларусь его автомобиль для проверки документов остановили сотрудники латвийской пограничной службы. Предъявленное водительское удостоверение вызвало у них сомнение в подлинности. Материалы по этому факту были направлены для дальнейшего разбирательства в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили: бланк водительского удостоверения поддельный, ультрафиолетовая защита на нем имитирована, а изображения выполнены с использованием печатающего устройства.

Во время допроса мужчина пояснил, что в 2017 году однажды в общественном месте он просматривал через мобильный телефон предложения автошкол Бреста, чтобы записаться на обучение вождению. Увидев это, свои услуги по получению водительских прав без сдачи экзамена и в короткие сроки ему предложил незнакомец. Через две недели мужчины встретились, и незнакомец передал ему поддельное водительское удостоверение.

В настоящее время личность незнакомца устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.-0-