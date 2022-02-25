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25 февраля 2022, 10:32

Лебедя с перебитым крылом спасли в Слониме

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лебедя с перебитым крылом спасли в Слониме, передает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского областного УМЧС.

Неравнодушные жители районного центра обратились в местный райисполком с просьбой помочь лебедю с перебитым крылом. Птица появилась в русле реки Щара и периодически заплывала в канал Огинского, расположенный в городской черте. Было принято решение о том, что травмированного лебедя стоит разместить в зоосаде Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря. Оставалось только выловить птицу, которая уворачивалась и уплывала.

"Несмотря на то что в непосредственные обязанности службы МЧС оказание помощи животным и птицам не входит, спасатели пожарной аварийно-спасательной части №1 Слонима помогли поймать лебедя. Когда птица оказалась в старом русле реки, работникам МЧС удалось приблизиться к ней, выловить и передать представителям Слонимской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды", - рассказали в пресс-службе ведомства.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС
Фото Гродненского областного УМЧС

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