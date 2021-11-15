15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 13.30 девушка 1989 года рождения на автомобиле "Киа" двигалась по пр.Жукова со стороны ул.Пономаренко в направлении ул.Глаголева. При перестроении она совершила столкновение с маршрутным автобусом. В результате происшествия пассажир автобуса получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения.

По факту ДТП проводится проверка.-0-