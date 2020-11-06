Легковушка ехала в Гомеле на красный и сбила 15-летнюю девушку

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

44-летний водитель BMW 525 двигался по пр.Речицкому в направлении ул.Жукова 5 ноября примерно в 16.10. По предварительной информации, он выехал на красный сигнал светофора и сбил 15-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. Пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы.

За прошедшие сутки в Гомеле зарегистрировано еще одно ДТП с пешеходом. 5 ноября, примерно в 7.35, 20-летний водитель на Toyota ехал по ул.Братьев Лизюковых и сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре".

Пострадавшую госпитализировали в областную больницу.

Проблема гибели и травматизма пешеходов на дорогах области остается актуальной. Наезд на самых уязвимых участников дорожного движения - один из основных видов ДТП, в которых страдают люди. За 10 месяцев на дорогах региона произошло 119 аварий с пешеходами, в этих ДТП 16 человек погибли и 111 были травмированы.

По данным ГАИ, особым поводом для беспокойства остается безопасность пешеходов в темное время суток. Согласно статистике, в это время было совершено 69 ДТП, в которых 14 человек погибли, а 62 получили травмы.

По вине самих пешеходов было зарегистрировано 44 ДТП, в которых четыре человека погибли, 44 были травмированы.

"Одним из основных факторов, сильно влияющих на последствия, является несоблюдение водителями скоростных режимов при проезде пешеходных переходов и непредоставление преимущества в движении для пешеходов", - рассказали в УГАИ.

В Госавтоинспекции области напоминают водителям и пешеходам быть взаимно вежливыми и строго соблюдать ПДД.-0-