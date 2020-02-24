Легковушка и фура столкнулись лоб в лоб под Лидой

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка и фура после столкновения вылетели в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 23 февраля на дороге М11 Слоним - Лида - граница Литвы. В деревне Пески 27-летний водитель легкового "Ровера" не справился с управлением. Машине оказалась на встречной, где и столкнулась с фурой. "От удара автомобили вылетели в кювет. Фура при этом повредила ограждение одного из частных домов", - рассказали в ГАИ.

После аварии обоих водителей осмотрели врачи, однако серьезных травм никто из них не получил. Перевозимые из Литвы в Украину в полуприцепе морепродукты оказались на земле.

Проводится проверка.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома