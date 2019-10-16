Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой и грузовой автомобили столкнулись при съезде с МКАД. Спасателям пришлось деблокировать водителя легковушки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня в 11.25 спасателям от очевидца поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Минске на съезде с МКАД на ул. Бабушкина, - рассказали в ведомстве. - В результате столкновения автомобиля "Ситроен Ксара" и грузовика "Хендай HD78" в легковушке оказалась заблокирована водитель".

Работниками МЧС с использованием спецоборудования была спасена девушка-водитель 1999 года рождения. Ее с черепно-мозговой травмой средней степени и другими травмами госпитализировали в больницу.

Ведется разбирательство по факту ДТП. -0-