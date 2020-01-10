Легковушка и грузовик столкнулись под Пинском

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня примерно в 8.15 на 90-м км автодороги Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, в пригородной деревне Галево 24-летний пинчанин на автомобиле "Ниссан Примера" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Новогрудка.

В результате лобового столкновения водитель и 42-летний пассажир легковушки - житель деревни Мотоль Ивановского района получили телесные повреждения и были госпитализированы. Проводится проверка.-0-