Легковушка и грузовик столкнулись в Кобринском районе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выезде из агрогородка Батчи Кобринского района столкнулись легковой автомобиль "Нива-212140" и грузовик МАЗ-551605, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
ДТП произошло 5 июля около 16.00. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Чтобы деблокировать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС оперативно прибыли на место вызова и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали потерпевшего. С травмами разной степени тяжести мужчину госпитализировали в Кобринскую ЦРБ.
Проверку по факту ДТП проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3074 BYN
|2.306 BYN
|2.309 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2232 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN