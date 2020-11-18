Легковушка и грузовик столкнулись в Любани

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любани столкнулись легковой и грузовой автомобили, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 ноября в 19.29 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Боровика в Любани. Произошло столкновение двух автомобилей: Volkswagen Passat и ГАЗ", - рассказали в пресс-службе.

В 19.45 работниками МЧС при помощи специального гидравлического инструмента из Volkswagen Passat спасен водитель. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Водитель ГАЗ не пострадал. -0-