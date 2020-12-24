24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и грузовик столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 61-летний водитель автомобиля МАЗ двигался по ул.Радиальной со стороны ул.Аннаева в направлении ул.Ваупшасова и при выезде на круговую развязку не уступил дорогу водителю автомобиля "Мерседес", движущемуся по главной дороге.

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-