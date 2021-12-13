Легковушка и грузовик столкнулись в Могилевском районе

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе столкнулись легковушка и грузовик - в аварии погиб человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло вчера в 22.00. Водитель автомобиля Honda двигался по автодороге Селец - Мосток - Дрибин - Горки. Вблизи агрогородка Мосток он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF в составе с полуприцепом, двигавшимся во встречном направлении.

В результате столкновения 36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды.-0-