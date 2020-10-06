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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и МАЗ столкнулись в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инцидент случился сегодня, около 11.20, на съезде с автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации на автодорогу М4 Минск - Могилев вблизи деревни Привольный Минского района. "21-летний водитель на автомобиле "Пежо Партнер", выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с МАЗом, который двигался по съезду слева со стороны автодороги М1", - рассказали в ГАИ.
Водитель "Пежо" получил травмы и был госпитализирован.-0-