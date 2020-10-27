Легковушка и микроавтобус столкнулись в Ивьевском районе: спасатели деблокировали пассажира

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Ивьевском районе спасатели деблокировали пассажира, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Диспетчер Ивьевского районного отдела МЧС 26 октября в 12.22 получил сообщение о том, что на автодороге вблизи агрогородка Трабы произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили, что пассажир микроавтобуса зажат в салоне и самостоятельно выбраться не может. Работники МЧС деблокировали 31-летнего мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Расследование происшествия проводят сотрудники ГАИ Ивьевского РОВД.-0-