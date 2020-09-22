22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и микроавтобус столкнулись в Минском районе, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 2.23 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Королев Стан Минского района. Двигаясь в попутном направлении, столкнулись Mercedes Sprinter и Seat Toledo.

"До приезда спасателей из первого авто очевидцы достали пассажира, который бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. Еще одного пострадавшего из салона легковушки при помощи специального инструмента деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали", - рассказали в пресс-службе.-0-