Легковушка и мотоцикл столкнулись на улице Калинина в Минске

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, сегодня примерно в 16.55 у дома №23 по ул.Калинина столкнулись "Ауди" и мотоцикл "БМВ" под управлением 39-летнего минчанина. От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль "Шкода", тот врезался в стоявший "Ниссан".

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. На данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям: "Учитывайте, что мотоциклисты, как правило, двигаются быстрее автомобильного потока, поэтому, если вы увидели в зеркале заднего вида мотоцикл, не спешите перестраиваться. При перестроении, повороте и развороте не забывайте заблаговременно подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления. Помните, что мотоциклисты могут теряться в так называемых мертвых зонах, поэтому контролируйте обстановку сзади по зеркалам. Особое внимание также обращайте на водителей велосипедов и скутеров".-0-