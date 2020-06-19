Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске

Фото из архива
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Киа" и мотоцикл "Хонда" столкнулись в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел возле дома №31 по улице Кузьмы Черного. По предварительной информации, водитель автомобиля "Киа" двигался по улице Кузьмы Черного со стороны улицы Калинина в направлении улицы Толбухина и совершал поворот налево. Одновременно водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь попутно, совершал обгон.
В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения. Бригада скорой медпомощи доставила его в учреждение здравоохранения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома