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09 июля 2020, 09:59

Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль Kia Rio и мотоцикл Yamaha столкнулись в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 8 июля около 22.30 водитель автомобиля Kia Rio ехал по улице Пономаренко со стороны проспекта Жукова. На пересечении улиц Пономаренко и Бельского при выполнении разворота он столкнулся с мотоциклом Yamaha, который двигался в попутном направлении слева. Водитель мотоцикла 1996 года рождения с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при разворотах, перестроениях и совершении иных маневров, которые могут повлечь столкновения с двухколесными транспортными средствами. -0-

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