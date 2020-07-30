Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 29 июля. По предварительной информации, около 22.40 водитель 1997 года рождения на автомобиле Volkswagen ехал по улице Калиновского со стороны улицы Славинского в направлении Логойского тракта. При повороте налево на улицу Кнорина на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki под управлением водителя 1977 года рождения, двигавшемуся в прямом встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.-0-