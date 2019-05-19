Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске на пр. Дзержинского

19 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Автомобиль "Шкода" и мотоцикл "Кавасаки" столкнулись 19 мая в Минске на проспекте Дзержинского, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 12.50 водитель "Шкоды", 1995 года рождения, при развороте не уступила дорогу мотоциклу "Кавасаки". Тот двигался в прямом встречном направлении в крайней левой полосе.

"В результате водитель мотоцикла, 1995 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения", - проинформировали в УГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. На место происшествия выбывали сотрудники Госавтоинспекции, представитель Следственного комитета, специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.-0-