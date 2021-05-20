20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и троллейбус столкнулись в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 19 мая на улице Славинского. "20-летний водитель "Мицубиси" попытался опередить попутную машину по правой полосе. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся там троллейбусом", - рассказали в ГАИ.

После ДТП молодого человека, находившегося за рулем легковушки, госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.-0-