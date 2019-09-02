2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и троллейбус столкнулись в Минске, пострадала водитель авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo двигалась по ул.Одинцова со стороны ул.Лобанка в направлении ул.Якубовского во второй полосе. Напротив дома Лобанка, 22 она выехала на встречную полосу, легковушка столкнулась с троллейбусом. "В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения. Она госпитализирована. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются обстоятельства ДТП", - рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнили в Минском городском управлении МЧС, в 11.29 спасателям от работников скорой помощи поступило сообщение о ДТП. Как выяснилось, ехавшая за рулем Volkswagen Polo 67-летняя женщина столкнулась с троллейбусом маршрута №77. "Она оказалась заблокирована в машине. В троллейбусе находились около 40 пассажиров, никто не пострадал. Работники МЧС деблокировали пострадавшую и передали медикам", - сообщили в управлении.-0-