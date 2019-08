Происшествия Легковушка на буксире сбила 5-летнего мальчика в Калинковичах Место происшествия. Фото УВД Гомельского облисполкома 21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах в аварии пострадал 5-летний ребенок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома. ДТП произошло поздним вечером 20 августа. 58-летний водитель ВАЗ-21093 буксировал на гибкой сцепке легковой автомобиль "Опель Вектра". "Во дворе на улице Мира райцентра "Опель" наехал на 5-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей", - рассказали в УГАИ. В результате ДТП мальчик госпитализирован в травматологическое отделение Калинковичской центральной райбольницы.-0-

