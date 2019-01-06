Легковушка на МКАД врезалась в отбойник и вылетела в кювет

6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Легковушка на МКАД врезалась в отбойник, от удара машина перевернулась и вылетела в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня около 18.20. "Девушка, 1997 года рождения, управляя автомобилем "Форд", двигалась по внешнему кольцу МКАД - ул.Мазурова. При перестроении со второй полосы в третью машину начало заносить, в результате чего был совершен наезд на отбойник, от удара легковушка перевернулась, ее отбросило в кювет", - проинформировали в ГАИ.
Водитель госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, девушка была пристегнута ремнем безопасности. Разрешение на допуск к участию в дорожном движении на автомобиль не выдавалось.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и напоминает, что зимой необходимо избегать резких маневров и торможений, выбирать безопасную скорость и дистанцию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.47 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.165 BYN
|2.185 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.15 BYN
|3.205 BYN