Легковушка на МКАД врезалась в столб и загорелась

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Опель Астра" на МКАД врезался в столб и загорелся, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.
ДТП произошло 3 июня около 11.30. Водитель ехал со стороны улицы Казинца в направлении Кижеватова по внешнему кольцу МКАД. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В результате произошло возгорание моторного отсека автомобиля, которое было ликвидировано при помощи огнетушителей очевидцев. Водителя из автомобиля извлекли прибывшие на место аварии сотрудники МЧС.
Мужчина госпитализирован. В машине он находился один. На месте работают сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-
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