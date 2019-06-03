Легковушка на МКАД врезалась в столб и загорелась

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Опель Астра" на МКАД врезался в столб и загорелся, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

ДТП произошло 3 июня около 11.30. Водитель ехал со стороны улицы Казинца в направлении Кижеватова по внешнему кольцу МКАД. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В результате произошло возгорание моторного отсека автомобиля, которое было ликвидировано при помощи огнетушителей очевидцев. Водителя из автомобиля извлекли прибывшие на место аварии сотрудники МЧС.

Мужчина госпитализирован. В машине он находился один. На месте работают сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-