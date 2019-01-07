Легковушка на переходе сбила пешехода в Новополоцке, мужчина в больнице

7 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, пострадавшего госпитализировали, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Авария произошла сегодня около 19.10 на ул. Слободской. На нерегулируемом пешеходном переходе 24-летний житель Новополоцка на "Ауди 100" наехал на 31-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы головы и позвоночника, его госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.

Водитель пояснил, что вовремя не заметил пешехода.

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