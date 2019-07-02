Легковушка наехала на маленького ребенка в Пружанском районе

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в результате ДТП пострадал ребенок 2017 года рождения, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 1 июля около 20.20 в агрогородке Линово. По предварительной информации, автомобиль Ford Focus C-MAX под управлением 28-летней жительницы Барановичей двигался по дворовой территории двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Дачной. Водитель не заметила маленького ребенка, которому нет и двух лет, и наехала на него.

В результате мальчик получил телесные повреждения и госпитализирован в травматологическое отделение Пружанской центральной районной больницы. РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Следователи устанавливают причины и условия совершения аварии.-0-