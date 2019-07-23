Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Витебске

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 22.10 на ул. Буденного. Водитель легкового авто сбил переходившую вне перехода 63-летнюю пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель пояснил, что увидел пешехода в последний момент, начал тормозить, но избежать наезда не удалось.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам пересекать проезжую часть необходимо по регулируемым или нерегулируемым переходам. Перед тем как выйти на проезжую часть дороги нужно убедиться в отсутствии транспортных средств, и что водители вас видят и пропускают.-0-