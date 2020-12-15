Легковушка насмерть сбила пешехода под Гомелем

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе женщина-водитель насмерть сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 декабря. 50-летняя женщина-водитель на "Хендай Акцент" ехала по автодороге Подъезд к Гомелю в поселке Большевик со стороны Костюковки и сбила 34-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Как уточнили в УГАИ, мужчина был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Областная Госавтоинспекция напоминает водителям быть максимально внимательными при подъезде к остановкам, а также пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость. "Согласно ПДД водители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть как по нерегулируемому, так и регулируемому пешеходному переходу. Пешеходам также стоит быть более бдительными и ответственно подходить к собственной безопасности. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что водители остановились и вас пропускают", - подчеркнули в УГАИ.-0-