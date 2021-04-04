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04 апреля 2021, 17:16

Легковушка насмерть сбила пешехода в Брестском районе

Фото из архива
Фото из архива

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Брестском районе погиб мужчина: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 3 апреля 38-летняя жительница Каменецкого района на автомобиле Chery ехала по автодороге Р83 сообщением Брест - Каменец. На 10-м километре указанной дороги на территории Брестского района женщина сбила 59-летнего пешехода, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении водителя Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Очевидцев этой аварии просят сообщить об этом по телефонам: +375 (29) 808-66-02, +375 (33) 311-66-11.-0-

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