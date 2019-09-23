Легковушка насмерть сбила пешехода в Сморгонском районе

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М7 в Сморгонском районе легковушка насмерть сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 21 сентября. Мужчина 1984 года рождения на "Шевроле" возвращался из Литвы в Украину. Возле деревни Крево водитель совершил наезд на переходившего дорогу вне пешеходного перехода человека. Мужчина 1969 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП.

В ГАИ напомнили, что в условиях сокращающегося светового дня участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными. Зачастую в этот период растет количество происшествий с участием пешеходов.-0-