21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила женщину на трассе М1 в Дзержинском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются Дзержинским районным отделом Следственного комитета. Авария произошла сегодня около 6.00. За рулем автомобиля Toyota находился 45-летний житель Барановичей. "На 308-м км трассы он сбил женщину, которая переходила проезжую часть. От полученных телесных повреждений 75-летняя жительница Минска скончалась на месте", - рассказала Татьяна Белоног. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото УСК по Минской области

Следователем с участием специалиста управления ГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым объектам назначены экспертизы для установления скорости движения и иных обстоятельств.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями вышеуказанного происшествия, записями видеорегистраторов, просят обратиться в Дзержинский РОСК по адресу: г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1а, или по телефону: 8 (01716) 6-57-97.-0-