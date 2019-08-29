Легковушка насмерть сбила женщину в Бобруйске

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла под колесами легковушки в Бобруйске. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 28 августа. "Возле дома на ул. Светлогорское шоссе женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она попала под колеса автомашины "Тойота" под управлением бобруйчанки. От полученных телесных повреждений пешеход скончалась. Ее личность устанавливается. Водитель была трезва", - рассказала Ольга Чемоданова. Погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.

Фото из Telegram-канала МВД

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-