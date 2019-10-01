Легковушка насмерть сбила женщину в Калинковичах

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах водитель на легковом авто насмерть сбил женщину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла вечером 30 сентября на ул. Октябрьской райцентра. 23-летний водитель на Fiat сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшая погибла на месте происшествия. Как уточнили в ГАИ, световозвращающими элементами она не была обозначена.-0-