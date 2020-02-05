Легковушка опрокинулась в мелиоративный канал в Ивацевичском районе

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе легковой автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал, водителя доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня. Около 12.05 проезжавшие по дороге Иваново-Тышковичи-Оброво водители заметили в мелиоративном канале автомобиль, неподалеку в траве лежал молодой человек. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавшего - жителя Иваново 1991 года рождения - доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Со слов водителя, на автомобиле Renault Logan он ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал. Мужчина смог самостоятельно выбраться из тонущей машины.-0-