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Иномарка в Жлобинском районе съехала в мелиоративный канал и ушла под воду, двое погибших

Происшествия 10.12.2018 | 09:18
Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе BMW съехала в мелиоративный канал и ушла под воду. В результате ДТП погибли два человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

ДТП произошло днем 9 декабря. Водитель 1981 года рождения ехал по автодороге Жлобин-Сельное в направлении деревни Папоротное. На 17-м км не справился с управлением. "Выехал на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием в мелиоративный канал. В результате лед проломился, авто погрузилось в воду", - рассказали в УГАИ.

Водитель и ехавший на заднем сиденье пассажир 1959 года рождения погибли.

Обстоятельства происшествия уточняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

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Теги
ГАИ, ДТП, Жлобин, смерть
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