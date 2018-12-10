Иномарка в Жлобинском районе съехала в мелиоративный канал и ушла под воду, двое погибших

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе BMW съехала в мелиоративный канал и ушла под воду. В результате ДТП погибли два человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

ДТП произошло днем 9 декабря. Водитель 1981 года рождения ехал по автодороге Жлобин-Сельное в направлении деревни Папоротное. На 17-м км не справился с управлением. "Выехал на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием в мелиоративный канал. В результате лед проломился, авто погрузилось в воду", - рассказали в УГАИ.

Водитель и ехавший на заднем сиденье пассажир 1959 года рождения погибли.

Обстоятельства происшествия уточняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-