Легковушка опрокинулась в Минске на ул.Казинца

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка опрокинулась в Минске на улице Казинца, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1972 года рождения на автомобиле Renault Duster выезжал с дворовой территории по улице Казинца и не уступил дорогу водителю BMW, который двигался со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Брестской.

В результате ДТП Renault опрокинулся. Водителю понадобилась помощь очевидцев, чтобы выбраться из машины. Он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.-0-