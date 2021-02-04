4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка опрокинулась в Минске на ул.Притыцкого, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, 4 февраля водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем "Лада Ларгус", двигался по ул.Притыцкого в направлении ул.Берута. При выборе скорости он не учел состояние проезжей части и допустил занос транспортного средства. После этого автомобиль выехал за приделы проезжей части и врезался ограждение, в результате чего машина опрокинулась.

В ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-