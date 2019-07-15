Легковушка перевернулась в Островецком районе, погиб водитель

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из местных дорог в Островецком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась, погиб водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.
Авария произошла 14 июля около 2.00 на 2-м км автодороги Лоша - Рымуни. "Двадцатилетний житель п.Гудогай за рулем автомобиля "Опель Вектра" на закруглении дороги не справился с управлением. Легковушка съехала в левый по ходу движения кювет, где опрокинулась", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП водитель погиб на месте. Его 20-летний пассажир с травмами был госпитализирован.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.288 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.03 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN