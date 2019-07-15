Легковушка перевернулась в Островецком районе, погиб водитель

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из местных дорог в Островецком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась, погиб водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла 14 июля около 2.00 на 2-м км автодороги Лоша - Рымуни. "Двадцатилетний житель п.Гудогай за рулем автомобиля "Опель Вектра" на закруглении дороги не справился с управлением. Легковушка съехала в левый по ходу движения кювет, где опрокинулась", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель погиб на месте. Его 20-летний пассажир с травмами был госпитализирован.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.-0-