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Легковушка попала под фуру на трассе М1 в Минской области, четыре человека пострадали

Происшествия 23.12.2018 | 18:26
Фото из аккаунта zellopinsk в социальной сети "Вконтакте"
Фото из аккаунта zellopinsk в социальной сети "Вконтакте"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль попал под фуру на 259 км трассы М1 на границе Минской и Брестской областей, четыре человека пострадали, сообщил корреспонденту официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Сообщение об аварии поступило 23 декабря в районе 14.00. По предварительной информации, 40-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania.

"Точная причина ДТП устанавливается. В легковом автомобиле находилась семья из четырех человек - водитель, его супруга 1978 года рождения и дети, 11-летняя девочка и 21-летний парень. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - отметил Сергей Чеботарев.-0-

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Теги
Брестская область, ГАИ, ДТП, Минская область
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