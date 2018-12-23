Легковушка попала под фуру на трассе М1 в Минской области, четыре человека пострадали

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль попал под фуру на 259 км трассы М1 на границе Минской и Брестской областей, четыре человека пострадали, сообщил корреспонденту официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Сообщение об аварии поступило 23 декабря в районе 14.00. По предварительной информации, 40-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania.

"Точная причина ДТП устанавливается. В легковом автомобиле находилась семья из четырех человек - водитель, его супруга 1978 года рождения и дети, 11-летняя девочка и 21-летний парень. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - отметил Сергей Чеботарев.-0-