Легковушка попала под поезд в Могилевской области, водитель погиб

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня произошло столкновение пассажирского поезда Могилев-Солигорск с автомобилем "Ниссан-Альмера", водитель легковушки погиб. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Быховский РОВД от дежурного станции Быхов поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и поезда. Авария произошла на 203-м км перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое. От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия водитель мужчина 1951 года рождения из Быховского района. В машине он находился один", - отметили в МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия выясняются. Железнодорожное движение восстановлено.-0-