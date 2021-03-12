Легковушка после заноса столкнулась с авто, которое отбросило в столб

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка вошла в занос и врезалась во встречный автомобиль, который отбросило в дорожный столб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Хендэ", двигался по ул. Тимирязева в направлении ул. Кальварийской. При выборе скорости движения не учел дорожные, погодные условия и на закруглении дороги ушел в неуправляемый занос. После этого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Пежо". От удара последний отбросило за пределы проезжей части, где он врезался в дорожный столб.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.-0-