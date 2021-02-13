13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка протаранила грузовик на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 12 февраля около 20.05 29-летний водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по МКАД со стороны ул. Южной в направлении ул. Ваупшасова, отвлекся от управления и совершил наезд на остановившийся в крайней правой полосе грузовик "ДАФ".

В результате ДТП водитель "Вольво" с травмами доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры по снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства.-0-