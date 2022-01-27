Легковушка протаранила погрузчик на трассе М6

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 под Гродно легковушка протаранила погрузчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла утром 26 января. Легковой "Фольксваген" под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону Скиделя.
"Вблизи поворота на карьер Обуховичи он столкнулся с двигавшимся попутно погрузчиком "Амкадор", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии водителя легковушки с переломами ребер и ушибами госпитализировали.
Обстоятельства аварии выясняются.-0-